FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 22 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Pellegrini: “Auguri Roma mia”

Lorenzo Pellegrini ha voluto rendere omaggio alla sua squadra del cuore con una dedica che sui social è già diventata virale: “Auguri Roma mia, 98 anni di amore vero.”

Ore 9:20 – Ferguson ed El Aynaoui oggi in campo

Visite mediche superate per Evan Ferguson, che ha scelto la maglia n.11 lasciata libera da Dovbyk. L’irlandese arriva in prestito con diritto dal Brighton: talento precoce fermato da un grave infortunio, ora si rilancia con Gasperini. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi oggi a Trigoria. (Il Tempo)

Ore 8:30 – Friedkin, il rispetto per la tradizione

Dan Friedkin ha vinto un solo trofeo, ma gli appassionati della Magica gli riconosceranno sempre il merito di avere riportato la Roma nel solco della tradizione. Negli anni grigi della gestione Pallotta ci fu un tentativo spasmodico e incomprensibile di tagliare i ponti con il passato. A volte anche senza andare troppo per il sottile. Così fu spostata indietro di un mese e mezzo la data di fondazione, facendo riferimento a qualche partita amichevole che era stata giocata precedentemente. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – La forza di Gasp è l’antipatia

Gasp è rimasto Gasp. Brontolone, diretto, senza trucchetti dialettici, ai confini dell’antipatia epidermica, scrive oggi La Repubblica. Il rischio che Roma e le sue lusinghe lo cambiassero, sembra scongiurato. (..) Gasp è Gasp pure sotto il Cupolone. Serviva un allenatore che non facesse sconti, che esigesse quello che gli serve per ripetere lo straordinario lavoro fatto all’Atalanta. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…