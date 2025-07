CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 22 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Deossa e Martinelli per il centrocampo

Nelson Deossa (25) colombiano del Monterrey piace alla Roma, primi contatti avviati, ma per ora è una pista secondaria. Nel mirino anche Matheus Martinelli (23) del Fluminense. (Leggo)

Ore 9:30 – Elmas offerto, O’Riley resta nel mirino per la trequarti

Serve un trequartista di sinistra per completare l’attacco. Elmas (25) è stato proposto, ma il preferito di Gasp resta Matt O’Riley (24) del Brighton. (Leggo)

Ore 9:10 – Ghilardi, ci siamo quasi: Roma al rilancio decisivo

Offerta giallorossa da 9 milioni per Daniele Ghilardi (22) respinta dal Verona, che ne chiede 12. Si può chiudere a 10 + 2 di bonus. Nella trattativa anche il baby Cherubini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Wesley, ci siamo: atterraggio imminente a Roma

Wesley (21) è virtualmente un giocatore della Roma. Il Flamengo ha accettato l’offerta da 25 milioni + 5 di bonus. Manca solo il sostituto per dare il via libera al volo. Il brasiliano ha già un accordo da 2,4 milioni a stagione per 5 anni. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Arena, visite mediche oggi: sarà un colpo per il futuro

L’attaccante Antonio Arena (16) ex Pescara è atteso oggi a Roma per le visite. Sarà tesserato e probabilmente girato in prestito. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…