Roma, nodo a sinistra: torna in auge O’Riley

Se a destra Massara è certo di avere sistemato le cose con il brasiliano Wesley (tra giovedì e venerdì la probabile partenza del brasiliano per Roma), a sinistra invece c’è ancora parecchio lavoro da fare, scrive oggi Leggo (F. Balzani).

Da quella parte del campo Gasperini si aspetta due rinforzi. Soprattutto in attacco dove quel ruolo è ricoperto dal solo El Shaarawy in attesa del recupero di Pellegrini. Gasp vuole un elemento «pimpante e giovane». Identikit che calzerebbe a pennello per Antonio Nusa, ma il norvegese (oltre all’interesse del Napoli) ha una valutazione di 35 milioni. Senza ulteriori uscite è complicato.

Cosi sono tornati vivi i contatti col Brighton per Matt O’Riley che di fatto non è mai uscito dai radar di Gasperini mentre in Olanda continuano ad accostare l’israeliano Gloukh ai giallorossi. «Probabilmente andrà via e non c’è solo l’Ajax su di lui», ha detto ieri Il ds del Salisburgo.

Nelle scorse settimane è stato offerto anche Elmas che per ora non scalda i cuori a Trigoria. Profilo diverso ma che piace è quello di Ezzalzouli del Betis per il quale il Como ha ormai mollato la presa.

Fonte: Leggo