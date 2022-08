LIVE – Wijnaldum alla Roma, le voci si susseguono. Sportitalia: “Si stanno sistemando le ultime formalità”, Sky Sport: “Manca l’accordo col PSG”

AS ROMA NEWS – Ultimi aggiornamenti in diretta sul fronte Wijnaldum, la trattativa più calda di questo inizio d’agosto in casa Roma.

Le voci ormai si susseguono senza sosta, tra accelerate e frenate. Nel primo pomeriggio Sky Sport e Gianluca Di Marzio hanno raccontato di un accordo che ancora non era stato raggiunto tra la Roma e il PSG per il centrocampista olandese.

I parigini infatti continuerebbero a cambiare le condizioni per il pagamento dell’ingaggio del calciatore, rendendo più complicata la chiusura dell’affare. I contatti tra le parti comunque sarebbero proseguiti per tutta la giornata.

In questi minuti però Sportitalia parla di affare in chiusura, con Roma e PSG che hanno trovato la quadra per il trasferimento nella Capitale di Wijnaldum. In questi minuti le parti sono al lavoro per sistemare le ultime formalità burocratiche, e permettere poi al giocatore di partire per Roma.

⚽️ MERCATO ROMA La Roma sta chiudendo il colpo Georginio Wijnaldum: per l’olandese del PSG mancano solo formalità burocratiche. Le parti si stanno occupando in questi istanti degli ultimi dettagli per agevolare la fumata bianca definitiva#sportitalia #Roma pic.twitter.com/PSDvogQOKc — Sportitalia (@tvdellosport) August 1, 2022

Le voci dunque continuano a rincorrersi. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi minuti.