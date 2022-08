CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 1 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:15 – WIJNALDUM, DALLA FRANCIA: SI CHIUDE A ORE – Si susseguono in questi minuti le voci sull’imminente chiusura per Wijnaldum (31): il giocatore, affermano dalla Francia, ha già le valigie pronte, nelle prossime ore la trattativa sarà formalizzata e il centrocampista volerà a Roma. L’obbligo di riscatto dovrebbe essere inferiore ai 6 milioni di euro. (footmercato.net)

Ore 10:30 – FRATTESI LAST MINUTE SE PARTE VERETOUT – Il mercato della Roma può regalare altre sorprese: se dovesse partire Veretout (29), direzione Marsiglia, non +è escluso un ritorno di fiamma per Davide Frattesi (23) che vuole sempre i giallorossi. (Leggo)

Ore 10:10 – SHOMURODOV, LA ROMA CHIEDE L’OBBLIGO DI RISCATTO – Per sbloccare l’arrivo di Belotti (28) serve prima la cessione di Shomurodov (27) al Bologna. Tiago Pinto però chiede l’obbligo di riscatto subordinato alle presenze o agli obiettivi della società felsinea. Trattativa dunque non facile. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – MOU VUOLE TENERE VERETOUT E FELIX, MA… – Mourinho vorrebbe tenere in rosa sia Jorda Veretout (29) che Felix (19), ma è consapevole che davanti a proposte convincenti dovrebbe arrendersi. Per ora le offerte non hanno superato gli 8 milioni (Lione e Marsiglia) per Jordan e il prestito con diritto di riscatto per il giovane attaccante ghanese, nel mirino del Sassuolo. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – DIAWARA, STIPENDIO INACCESSIBILE: CESSIONE BLOCCATA – Lo stipendio di Amadou Diawara (25) è troppo alto per i club che lo vorrebbero avere in squadra. La sua cessione al momento sembra essere una missione impossibile. (Il Tempo)

Ore 8:25 – BAILLY RESTA IL PREFERITO PER LA DIFESA – La Roma continua a preferire Eric Bailly (28) a tutti gli altri difensori centrali offerti in questi giorni, tra cui Tanganga del Tottenham. Si cerca l’intesa col Manchester United. (Leggo)

Ore 8:00 – WIJNALDUM IN ARRIVO A ROMA – L’arrivo di Wijnaldum (31) alla corte di Mourinho è cosa fatta, si attende solo di sapere quando il giocatore atterrerà nella Capitale per svolgere le visite mediche. Roma e PSG stanno sistemando i dettagli, poi il giocatore partirà per l’Italia, direzione Trigoria. (Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

