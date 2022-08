Roma, preso il giovane attaccante Gabriele Natale: è il vincitore del talent “One of Us”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma mette a segno un altro acquisto, stavolta però si tratta di un rinforzo per il settore giovanile.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio in questi minuti, il club giallorosso si è assicurato le prestazioni di Gabriele Natale, attaccante classe 2004, vincitore della seconda edizione di One of Us, l’ecosistema digitale che mette in palio contratti con squadre professionistiche.

Fino a ieri Natale giocava nel Mirafiori Torino, nei prossimi giorni firmerà con i giallorossi. “Non ci credevo, ho dato tutto me stesso. Ci ho sperato fino all’ultimo”, ha detto l’attaccante dopo la premiazione.

È successo tutto in sessanta minuti, ma il percorso è stato più lungo, durato quasi un anno. Il culmine è arrivato sabato, nella partita al centro sportivo giallorosso Fulvio Bernardini di Trigoria, durante la quale 30 ragazzi si sono contesi la possibilità di firmare un contratto con la Roma sotto gli occhi degli osservatori del club. Era il premio messo in palio da One of Us, che nell’ultima fase si trasforma in un vero e proprio talent.

Funziona così: migliaia di giovani calciatori non professionisti inviano la propria candidatura attraverso l’app e il sito di One of Us, alla fine del percorso 30 di loro, selezionati dai team di One of Us e delle squadre partner, si affrontano in una gara secca per scegliere il vincitore. L’anno scorso è stato Alessandro Garilli, difensore classe 2004, a firmare con l’Hellas Verona. Sabato è toccato a Natale: l’attaccante dovrebbe rinforzare il settore giovanile della Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com