“ON AIR!” – CIARDI: “Zalewski il più forte in rosa dopo Dybala”, DAMASCELLI: “La Roma ha tutto per vincere lo scudetto”, FALLICA: “Wijnaldum? Fino alla firma non c’è niente di vero”

Luca Fallica (Roma Radio): “Wijnaldum? Fino a quando il giocatore non arriva e non firma, non c’è niente di vero da questo punto di vista. Mi fa ridere che c’è gente che una settimana fa aveva detto che la Roma lo aveva già preso, perchè è una cosa non vera e questo lo capite anche voi…Tottenham-Roma? Batto forte sul tema della solidità difensiva, con gli inglesi che di fatto non hanno mai concluso in porta. Prima eravamo una squadra a cui purtroppo era troppo facile fare gol, penso ai tre gol presi contro lo Spezia due anni fa, e ora non prende nemmeno un tiro in porta dal Tottenham…E’ un pensiero bello, profondo, quasi incredibile…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Dopo Dybala non ti fermi, e sarebbe stato assolutamente lecito, e ora stai andando a prendere pure Wijnaldum. La Roma ha deciso di dare uno schiaffo non dico alla mediocrità, perchè già con Dybala lo avevi fatto. Ma con Wijnaldum per me ora la squadra è da podio… Zalewski? Per me dopo Dybala è il giocatore più forte della Roma. Ha un talento, una classe…non serve essere un allenatore professionista per capire che tra lui e Spinazzola c’è un abisso per sagacia tattica, lui ha una mente calcistica superiore. Spinazzola è bravissimo, spero che si sia ripreso al meglio e che resti alla Roma, ma Zalewski è un titolare che sta giganteggiando…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sarà interessante vedere come sarà la partenza della Roma in questo campionato. Contro il Tottenham abbiamo visto una squadra con Pellegrini arretrato per consentire a Zaniolo e Dybala di giocare insieme. La squadra mi è sembrata compatta e ordinata anche con quei quattro in campo, e questa è una soluzione che tiene fino a quando i giocatori reggono. E’ una soluzione preziosa che può essere utile specie quando devi recuperare le partite, ma anche per partire con questo tipo di formazione più aggressiva, per poi coprirsi quando le forze iniziano a calare. Può darsi che Mourinho stia percependo la possibilità di fare qualcosa di importante, e in quest’ottica Zaniolo è uno che può farti la differenza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Teoricamente la Roma è da vertice, ma poi c’è il campo. L’arrivo di Dybala sposta tantissimo, ma non so quanto entra di diritto nel quartetto delle prime. La Juve è penalizzata dalla questione Pogba, e non è impossibile passare da un sesto posto a un primo. Ma io andrei per gradi. Il campionato è un’incognita per tutti, l’evoluzione non la conosciamo. Ma pronti via, la Roma è in competizione per il quarto posto, quello sicuro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’atmosfera c’era già, il pubblico della Roma l’anno scorso all’improvviso ha deciso di cambiare registro e di dare tutto per la squadra. La Roma per il momento ha aggiunto Dybala, e minimo scavalca la Lazio, ma anche il Napoli. Con Wijnaldum si inserirebbe nella lotta scudetto. Non diventa la favorita, ma avrebbe comunque una grande squadra. Per il momento però ha aggiunto solo Dybala, perchè come immaginavo Cristante è il titolare, Matic è un giocatore normalissimo che in rosa ci può stare. Belotti non mi fa impazzire, ma per fare il vice Abraham non prenderesti l’ultimo arrivato, è un giocatore che ha segnato tanto in carriera. Tutte cose positive, anche se secondo me alla Roma manca qualcosa. Ma sarà una squadra da vertice…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma da scudetto? Nel momento in cui arriva Wijnaldum, e magari anche Belotti, quella parola va sdoganata. Non avrebbe l’obbligo di vincerlo, ma di lottarci sì. Pinto ha aggiunto alla rosa tanti calciatori di livello internazionale come Matic, Wijnaldum e Dybala. E se prende anche Belotti come attaccante di riserva, è la dimostrazione che il club vuole fare il salto di qualità…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha tutto per vincere lo scudetto: ha un allenatore d’esperienza, dei giocatori che hanno avuto delle contraddizioni la scorsa stagione ma che hanno vinto la Conferemce, e ha aggiunto giocatori importanti. Per me la Roma è da scudetto…”

