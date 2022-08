Shomurodov, non solo il Bologna: anche Torino e Wolves sull’attaccante. La Roma vuole l’obbligo di riscatto: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo il Bologna su Eldor Shomurodov, attaccante della Roma in uscita dal club capitolino dopo una stagione da comprimario sotto la guida di Mourinho.

Anche Torino e Wolverhampton sono fortemente interessati al giocatore. Tutto ruota intorno alle richieste della Roma, che pretende venga inserito un obbligo di riscatto per cedere il calciatore uzbeko.

Il Bologna al momento sembra intenzionato ad averlo solo in prestito con diritto di riscatto, mentre i granata e gli inglesi puntano invece sull’obbligo legato a obiettivi importanti: non solo presenze ma assist e gol.

Domani l’agente di Shomurodov incontrerà il Bologna, ma ora gli emiliani devono guardarsi dalla concorrenza di Torino e Wolves.

