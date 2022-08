Wijnaldum, Di Marzio: “Nessun accordo Roma-PSG: i francesi continuano a cambiare le condizioni. Smentito l’obbligo di riscatto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora nessun accordo tra la Roma e il PSG per Wijnaldum. Arriva una doccia fredda per i tifosi giallorossi che aspettavano per oggi una fumata bianca, descritta e ampiamente prevista dai giornali in mattinata.

Stando a quanto risulta a Gianluca Di Marzio infatti nel suo ultimo aggiornamento, non è stata ancora raggiuta un’intesa tra i giallorossi e il club francese per il centrocampista olandese.

Motivo del contendere è sempre il pagamento dello stipendio del giocatore, con il PSG che sembrerebbe cambiare le condizioni in continuazione. I contatti tra le due società proseguono anche oggi senza esclusione di colpi.

La Roma intanto smentisce che nella formula del trasferimento ci sia l’obbligo di riscatto, anche a determinate condizioni: Tiago Pinto eventualmente vorrebbe puntare solo sul prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Gianlucadimarzio.com