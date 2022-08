Diawara, lo stipendio blocca la cessione: per Pinto è una missione impossibile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amadou Diawara rischia di diventare un altro giocatore costretto a restare a Trigoria da indesiderato ancora a lungo.

Il giocatore, finito fuori rosa e fuori dal progetto Roma per volere di Mourinho, si sta allenando da solo al Fulvio Bernardini in attesa che qualche club si faccia seriamente avanti per lui.

Al momento ci sono da registrare solo timidissimi interessi di Lecce, Hertha Berlino e Galatasaray, che però non hanno prodotto alcun risultato concreto.

Il problema è rappresentato dal suo ingaggio: Diawara, da fuori rosa, percepisce uno stipendio da calciatore importante, guadagnando circa 2,5 milioni all’anno fino al 2024.

Un salario difficilmente sostenibile per i club interessati a lui. Trovare una sistemazione al guineano quindi appare sempre più una missione impossibile per Tiago Pinto.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero