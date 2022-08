E i colpi non sono finiti: Bailly e Frattesi ancora nel mirino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La caccia al difensore centrale infiammerà questa prima parte d’agosto. E’ il tassello che manca a Mourinho per completare la squadra e presentarsi il 14 agosto, giorno che segnerà l’inizio della stagione, con la rosa bella e fatta.

L’allenatore portoghese ha infatti intenzione di giocare ancora con la difesa a tre, modulo che rende la squadra più solida, e allora i quattro centrali che ha a disposizione non bastano. Serve un quinto difensore, un rinforzo che permetta al tecnico di ruotare con facilità i calciatori nel corso della stagione.

Il nome al momento più caldo è quello di Eric Bailly, il preferito in casa Roma: l’ivoriano, 28 anni, è un giocatore che piace tanto per caratteristiche e doti fisiche, nonostante i problemi avuti negli ultimi anni. Va però trovata un’intesa con il Manchester United, che chiede 10 milioni per lasciar partire il suo difensore. Sullo sfondo Tanganga del Tottenham, proposto anche al Milan.

Occhio poi al centrocampo, perchè dopo Wijnaldum le sorprese potrebbero non essere finite: se Pinto riuscisse a piazzare i vari Villar, Diawara e Veretout, potrebbe tentare un ultimi colpo a centrocampo. E il nome di Davide Frattesi a quel punto tornerebbe caldo. Il giocatore spera ancora di raggiungere la Capitale, ma l’affare sarebbe possibile soltanto se il Sassuolo si decidesse ad abbassare le sue pretese per il giocatore.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Il Romanista