Wijnaldum più Belotti: è una Roma da titolo

AS ROMA NEWS – Il colpo Wijnaldum sta finalmente per materializzarsi. Roma e PSG stanno risolvendo in queste ore gli ultimi dettagli, ma l’accordo è stato raggiunto, sia per lo stipendio del calciatore, che il primo anno sarà pagato in parte dai francesi (circa il 40%) sia per la formula dell’acquisto.

Gini arriverà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali e il raggiungimento della Champions. In quel caso il PSG incasserà circa 10 milioni di euro.

Arriva dunque il grande mediano richiesto da Mourinho, che tra oggi e domani sarà nella Capitale per le visite mediche. Ma Tiago Pinto non si ferma qui. Il gm spera di riuscire a piazzare già oggi Shomurodov al Bologna, anche stavolta in prestito con diritto di riscatto, per poi dare l’assalto a Belotti con cui c’è già una base di accordo.

E c’è ancora tutto agosto da passare: le prossime mosse saranno un difensore centrale e, forse, un altro centrocampista. Ma l’arrivo di un mediano sarà strettamente legato alle cessioni. Quella che sta nascendo è una Roma da vertice, una squadra addirittura già in grado di lottare per il titolo.

La squadra che ha battuto il Tottenham, una delle squadre inglesi più forti della Premier, ha dimostrato di avere tanta qualità. Con Wijnaldum e Belotti la Roma compierebbe un ulteriore salto in avanti che la metterebbe tra le prime quattro squadre del nostro campionato, in corsa per la vittoria dello scudetto. Mou ha convinto i Friedkin: niente progetti futuribili, lo Special One ha voluto un instant-team col quale provare a vincere già da quest’anno. E i texani lo stanno accontentando in pieno.

