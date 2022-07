Belotti, ecco l’offerta della Roma: biennale da 2,8 milioni a salire con opzione per il terzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Shomurodov diretto verso il Bologna, la Roma sta accelerando per chiudere l’affare Belotti.

Il centravanti uzbeko, scrive in questi minuti Calciomercato.com (F. Balzani), domani finirà ai rossoblu in prestito con diritto di riscatto e questo spalancherà le porte all’arrivo di Belotti a Trigoria.

Per questo Tiago Pinto ha già avanzato la sua proposta al calciatore ex Torino: un biennale da 2,8 milioni a stagiona a salire fino ai 3,5 richiesti dal calciatore, con opzione per il terzo anno.

Ora la palla passa al giocatore, che ha in mano offerte più alte da Valencia e Toronto. Il centravanti sta riflettendo sulla proposta della Roma con la moglie-agente. La volontà di Belotti sembra essere quella di restare in Italia, tentato fortemente dall’avventura in giallorosso.

Fonte: Calciomercato.com