CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:45 – DI MARZIO: “IL PSG CHIEDE UN ALTRO SFORZO PER WIJNALDUM” – Non è ancora chiusa la trattativa per Wijnaldum (31). Secondo Sky Sport il PSG sta chiedendo alla Roma un ulteriore sforzo per chiudere…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:00 – HERTHA BERLINO E GALATASARAY SU DIAWARA – Tiago Pinto è al lavoro per piazzare Amadou Diawara (25), fuori dal progetto tecnico della Roma: il guineano piace a Galatasaray ed Hertha Berlino. (Gazzetta.it)

Ore 10:20 – ANCHE FELIX AI SALUTI – L’arrivo di Belotti alla Roma potrebbe liberare anche Felix (19). Sull’attaccante ghanese c’è il Sassuolo. Vicino ai saluti anche Carles Perez (23), destinazione Celta Vigo. (Il Messaggero)

Ore 9:35 – OFFERTO TANGANGA, MOU CI PENSA SERIAMENTE – Per la difesa spunta il nome di Japhet Tanganga (23), difensore mancino del Tottenham lanciato negli Spurs proprio da Mourinho. Il centrale mancino è stato offerto alla Roma, che ci pensa seriamente. (Il Tempo)

Ore 9:00 – BAILLY, LO UNITED SPARA ALTO – Il Manchester United spara alto per Eric Bailly (28) e chiede più di 10 milioni per cedere l’ivoriano. A quelle cifre la Roma non ha intenzione di trattare. (Il Tempo)

Ore 8:55 – BELOTTI VICINO, MA PRIMA ELDOR AL BOLOGNA – Tiago Pinto scatenato sul mercato: con Shomurodov (26) al Bologna, la Roma è pronta a fiondarsi su Andrea Belotti (28) il preferito di Mou per il riuolo di vice Abraham…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – WIJNALDUM ALLA ROMA, AFFARE FATTO – Per quasi tutti i giornali oggi in edicola è fatta per il passaggio di Wijnaldum (31) alla Roma, col giocatore che può essere considerato virtualmente giallorosso…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

