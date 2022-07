Roma scatenata, vicino anche Belotti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto non si ferma più. Dopo aver messo a segno il colpo Dybala, il gm giallorosso sta per regalare a breve a Mourinho anche un rinforzo top a centrocampo come Wijnaldum.

Ma le sorprese non finiscono qui. Perchè la Roma sta fiutando un altro affare, ancora in attacco. Mou non è soddisfatto dell’apporto dato da Shomurodov alla squadra e vuole che il club lo rimpiazzi con un giocatore che ha sempre apprezzato: Andrea Belotti.

Il fatto che il Gallo sia senza squadra, e perciò acquistabile a parametro zero, rende l’occasione ghiotta per i giallorossi, che ora pensano davvero a sostituire Shomurodov, vicinissimo al Bologna, con il centravanti ex granata. Per Mou significherebbe fare un ulteriore salto di qualità: Belotti è considerato l’ideale vice Abraham per l’attacco della Roma. Un calciatore esperto, affamato, pronto a riscattarsi in una piazza che potrebbe diventare l’ideale per lui.

La pista è calda, ma ci sono ancora diversi ostacoli da superare: primo fra tutti, la cessione di Shomurodov. Il Bologna lo vuole, la Roma è disposta a cederlo anche in prestito (con diritto di riscatto), ma l’affare non è ancora chiuso. La fumata bianca nelle prossime ore è una condizione necessaria e sufficiente per permettere alla Roma di fiondarsi su Belotti.

Il tempo infatti è un aspetto di primaria importanza: il centravanti azzurro ha in mano l’offerta di Gattuso, che lo vuole al Valencia. Per adesso Belotti nicchia, preferendo la Roma. Ma arrivati ad agosto, e con una stagione ormai alle porte, l’attaccante non vuole restare senza squadra ancora a lungo.

Per questo Pinto spera di accelerare, prima cedendo Shomurodov al Bologna, e poi facendosi avanti con l’ex capitano del Toro. Tempi e volontà delle parti in causa dunque dovranno combaciare. Ore calde, la Roma vuole regalare a Mou un nuovo vice Abraham.

Giallorossi.net – G. Pinoli