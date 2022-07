Fatta per Wijnaldum: accordo Roma-PSG a Tel Aviv, l’olandese sarà giallorosso

AS ROMA NEWS – E’ un momento particolarmente felice per la Roma e per Mourinho, che dopo aver battuto Conte e il Tottenham ieri in amichevole sta per ricevere altri due regali da Friedkin e Tiago Pinto.

E’ ormai questione di ore per l’arrivo nella Capitale di Georginio Wijnaldum, forte centrocampista del PSG che ha detto sì da tempo alle avances giallorosse. Ma anche l’accordo tra i due club è stato trovato, tanto che oggi la Gazzetta dello Sport si sbilancia e parla apertamente di giocatore ormai già virtualmente della Roma.

Decisiva anche la rinuncia del giocatore a dei bonus, tra cui uno del valore di 800mila euro che scatta alla prima gara ufficiale con la maglia del Psg. Ieri, nel contatto andato in scena tra il gm Pinto e il ds dei transalpini Campos a Tel Aviv, le parti si sono ulteriormente avvicinate, finendo per trovare l’accordo definitivo. Restano solo da ultimare i dettagli (come le presenze che facciano scattare l’obbligo del riscatto), ma niente che possa compromettere un affare ormai concluso.

La Roma si è detta disposta a garantire al centrocampista uno stipendio di 4,5 milioni, e cioè quanto percepiscono sia Abraham che Pellegrini, superando la soglia del 50% (la base è 7) che per giorni aveva lasciato in stallo la trattativa. Il Psg dovrà così contribuire per 2,5 milioni, più o meno il 35% del totale.

Mourinho è stato accontentato: la Roma ha deciso di fare le cose in grande. E non è finita qui. Novità a breve sono attese anche nel reparto avanzato, poi si penserà a un rinforzo per la difesa e forse anche a un altro centrocampista. Sarà l’ultima ciliegina sulla torta di un mercato di grande livello.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport