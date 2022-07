LIVE – Wijnaldum, Di Marzio: “Il PSG chiede un ulteriore sforzo alla Roma. Oggi può essere la giornata decisiva”

AS ROMA NEWS – Per i giornali oggi in edicola, dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, l’affare Wijnaldum è chiuso con il giocatore già virtualmente giallorosso.

Non è però della stessa opinione Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha appena dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra la Roma e il PSG che a suo dire non è ancora chiusa.

Il club francese continua a fare richieste ai giallorossi: ora i parigini pretendono un ulteriore sforzo della Roma o del giocatore di circa 1 milione lordo sullo stipendio e su alcuni bonus che l’ex Liverpool ha con i francesi.

Manca poco all’accordo, che però non è ancora totale e per questo non è possibile organizzare il viaggio nella Capitale del mediano olandese e le conseguenti visite mediche.

Oggi comunque, scrive Di Marzio, può essere oggi la giornata decisiva per la fumata bianca. Secondo Sky Sport Wijnaldum aspetterà ancora 48 ore, poi se l’affare tra Roma e PSG non si sbloccherà il giocatore valuterà altre offerte. Seguiranno aggiornamenti.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Sky Sport