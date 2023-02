LIVE – Zaniolo al Galatasaray, già prenotato volo e visite mediche. La Roma verso il sì per 23 milioni di euro

AS ROMA NEWS – Sembra essere quella di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, la giornata decisiva per il possibile trasferimento di Zaniolo al Galatasaray. Il giocatore ha aperto totalmente alla destinazione turca e aspetta solo l’accordo tra i club per limare i dettagli del suo contratto e firmare per il club di Istanbul.

Seguiremo dunque tutti gli sviluppi della giornata con un live che racconterà in diretta gli aggiornamenti di questa trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Zaniolo ha già le valigie in mano. Stando a quanto racconta Calciomercato.com (F. Balzani), l’attaccante ha già prenotato il volo per Istanbul e il club ha già fissato le visite mediche del calciatore.

La trattativa con la Roma prosegue, e potrebbe sbloccarsi a ore. Il club capitolino chiede 25 milioni per chiudere, ma l’accordo si potrebbe chiudere anche a 23, cifra che convincerebbe Pinto e i Friedkin a dire sì e a mettere fine a una vicenda molto complicata. (Calciomercato.com)

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.