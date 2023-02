Zaniolo al Galatasaray, oggi pomeriggio vola a Istanbul. La Roma dice sì, Mou resta senza un titolare

AS ROMA NEWS – Stavolta ci siamo davvero. Nicolò Zaniolo, salvo clamorosi e a questo punto inaspettati colpi di scena, dirà addio oggi alla Roma per volare a Istanbul dove lo attende una nuova avventura, quella al Galatasaray.

I due club hanno raggiunto un accordo definitivo, con i giallorossi che finiranno per incassare circa 22 milioni di euro. Molti di meno di quelli che avrebbe preso se Zaniolo avesse accettato di andare al Bournemouth, ma molti di più di quanto ne avrebbe realizzati a giugno dopo sei mesi di inattività e con un solo anno di contratto prima della scadenza.

Il giocatore guadagnerà circa 3,5 milioni di euro, e potrà liberarsi davanti a un’offerta di 35 milioni di euro, la cifra stabilita per la clausola rescissoria. Felice il Galatasaray, che potrebbe realizzare una bella plusvalenza qualora Zaniolo in Turchia dovesse esplodere, contento il ragazzo, che a Roma aveva ormai chiuso la sua avventura. Decisamente meno soddisfatto Mourinho, che si ritrova con un titolare in meno senza che il club possa più rimpiazzarlo.

Zaniolo volerà oggi pomeriggio a Istanbul per visite mediche e firma. Entro domani arriverà anche l’annuncio ufficiale, che metterà un punto su una vicenda dai contorni grotteschi. E su cui la proprietà farà di sicuro una riflessione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini