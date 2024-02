ULTIME DA TRIGORIA – Out Llorente, probabile forfait col Torino. Ma De Rossi ha l’imbarazzo della scelta in difesa

NOTIZIE AS ROMA – Arrivano buone notizie per Diego Llorente, costretto a lasciare il campo in barella durante Roma-Feyenoord per un brutta botta alla testa che ha evidenziato un trauma cranico.

Lo spagnolo ha trascorso la notte a Villa Stuart dove è stato sottoposto ad una tac che ha dato esito negativo. L’ex Leeds ha lasciato la clinica romana nel primo pomeriggio e le sue condizioni sono buone.

Il giocatore dovrà osservare qualche giorno di riposo, poi tornerà ad allenarsi con i compagni. Per lui dunque sembra probabile l’assenza in Roma-Torino di lunedì pomeriggio. Poco male, perchè mister De Rossi potrà contare su Ndicka e Huijsen oltre che su Mancini e Smalling.

Oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la vittoria ai rigori contro il Feyenoord: lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri. Seduta regolare invece per tutti gli altri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini