Ecco il Brighton ultra offensivo di De Zerbi: attacco esplosivo, valanghe di gol e qualche figuraccia

AS ROMA NOTIZIE – Sarà il Brighton di De Zerbi il prossimo avversario della Roma in Europa League. Il sorteggio per i giallorossi stavolta non è stato così clemente: dopo Liverpool e Bayer, erano gli inglesi la formazione da evitare nell’urna di Nyon.

La squadra dell’ex allenatore del Sassuolo occupa attualmente la settima piazza in Premier, distante sei punti dal Manchester United sesto e sopra di una lunghezza al ricchissimo Newcastle. La rosa del Brighton è impreziosita da diversi prospetti di livello molto alto, specialmente in attacco, il reparto decisamente più temibile del club inglese.

Come esterni d’attacco De Zerbi può contare sul giapponese Mitoma (26 anni, valutato 50 milioni), l’ivoriano Adingra (22 anni, 25 milioni), e Ansu Fati (21 anni, 30 milioni), mentre in attacco il tecnico può alternare il brasiliano Joao Pedro (23 anni, 8 gol in campionato) e il giovanissimo Evan Ferguson, 19 anni, astro nascente del calcio britannico che viene valutato ben 65 milioni di euro.

Come valore di mercato, la rosa del Brighton è superiore a quella della Roma (487 milioni degli inglesi contro i 335 dei capitolini), e questo fa capire la qualità dei calciatori a disposizione del tecnico italiano. De Zerbi punta su un 4-2-3-1 dove le ali la fanno da padroni. Il suo è un calcio offensivo, spregiudicato, con la difesa abituata a schierarsi molto alta.

Quando il Brighton indovina la partita, è difficile resisterle ma quando non è in giornata rischia brutte figure. Emblematici in tal senso gli ultimi risultati in Premier: la squadra è stata capace di realizzare 9 gol contro Crystal Palace (4-1 in casa) e Sheffield United (0-5) e perdere 4 a 0 sul campo del piccolo Lutton.

La sfrontatezza, la qualità del gioco palla a terra e i suoi attaccanti promettentissimi sono le armi più pericolose da fronteggiare. Ma la scarsa esperienza europea, la poca continuità, e la tendenza ad esporsi troppo alle ripartenze avversarie i punti deboli su cui Daniele De Rossi dovrà lavorare in vista del doppio confronto del prossimo marzo.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!