SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE! La Roma trova il Brighton di De Zerbi negli ottavi di finale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver superato l’ostacolo Feyenoord nel playoff di Europa League, la Roma oggi alle ore 12 sarà tra le sedici protagoniste del sorteggio di Nyon dove si comporrà il quadro degli ottavi di finale della competizione europea.

I giallorossi, inseriti nella seconda urna, affronteranno una delle squadre che ha vinto il proprio girone: da evitare il Liverpool, ma anche il Bayer Leverkusen capolista in Germania sarebbe un cliente scomodissimo. Decisamente più abbordabili Glasgow Rangers e Slavia Praga, non insormontabile l’ostacolo Villarreal, mentre Brighton e West Ham sarebbero avversari insidiosi.

La Roma, così come il Milan, non potrà pescare l’Atalanta, dato che sono ancora vietati gli incroci tra squadre dello stesso paese. Vi lasciamo al sorteggio in diretta con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

IL SORTEGGIO LIVE DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Ore 12:30 – La Roma affronterà il Brighton di De Zerbi negli ottavi di finale di Europa League. L’andata si giocherà all’Olimpico il 7 marzo, il ritorno invece in Inghilterra il 14 dello stesso mese.

Ore 12:12 – Comincia il sorteggio: qui sotto la composizione in diretta degli ottavi di finale.

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

ROMA–Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Ore 12:05 – Viene presentato John O’Shea, ex difensore che sarà uno dei protagonisti del sorteggio. Ormai è questione di minuti prima dell’inizio dell’estrazione.

Ore 12:00 – Al via l’evento. Ora verranno presentate le squadre finaliste, poi sarà spiegato il regolamento del sorteggio, quindi inizierà l’estrazione. La Roma, come tutte le squadre vincitrici del playoff, giocherà l’andata in casa e il ritorno fuori.

Ore 11:50 – L’inizio dell’evento è previsto per le ore 12. Seguiranno aggiornamenti.

Squadre nella prima urna:

Brighton (ING)

Leverkusen (GER)

Atalanta

Liverpool (ING)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ING)

Squadre nella seconda urna:

Benfica (POR)

Milan (ITA)

Roma (ITA)

Friburgo (GER)

Qarabag (AZE)

Sparta Praga (CZE)

Marsiglia (FRA)

Sporting (POR)

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

