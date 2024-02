“ON AIR!” – CORSI: “Se avesse vinto il Feyenoord sarebbe stato l’ennesimo furto”, CASANO: “Ndicka tre categorie sopra Ibanez”, PRUZZO: “Pellegrini gioca un tempo e poi se ne va”, FOCOLARI: “Lukaku e Dybala sono un problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Feyenoord lo abbiamo affrontato quattro volte: dieci anni fa vincemmo nei 180 minuti, due anni fa in finale nella partita secca e abbiamo vinto, l’anno scorso ai supplementari e abbiamo vinto, quest’anno ai rigori e abbiamo vinto… manca solo la monetina, poi il Feyenoord l’abbiamo battuto in tutti i modi…Ma statevene a casa…Noi siamo il Liverpool del Feyenoord…Liverpool che fra l’altro pescheremo oggi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ndicka fa il sindaco, non uscirà mai più da questa squadra. Siamo una città bizzarra, sembrava essere arrivato lo scemo del villaggio e invece questo è un gran difensore. Colpa anche dell’allenatore che non lo ha saputo valorizzare nel primo mese dicendo che non era buono per il calcio italiano, gli aveva messo anche sta scimmia addosso…Anche di Rudiger all’esordio dicevano che non era buono a stoppare un pallone, poi abbiamo visto che carriera ha fatto. E ora a giugno c’è anche il concreto rischio che Ndicka se lo vendano…Il sorteggio di oggi? Se c’è un Dio del calcio, dovremmo pescare lo Slavia Praga…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Chi sostiene che abbiamo battuto una squadra di Serie B come il Feyenoord o è poco intelligente o è poco intelligente. Gli olandesi sono stati costruiti per giocare la Champions League… Onore alla Roma e a De Rossi per una serie di cose cose: il gioco, che non c’è per 120 minuti, ma chi non lo vede non è lucido o ci capisce poco di calcio. I cambi, con i giovani che hanno portato una freschezza, e tutti quelli che entrano fanno bene, specialmente Aouar, che io davo per disperso. Ora i calciatori giocano tranquilli per la fiducia dell’allenatore, De Rossi ti rende partecipe e questo significa essere un grande allenatore e io sono orgoglioso di averlo. E forse il presidente deve pensare a rinnovargli il contratto a prescindere dai risultati sportivi che otterrà…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “De Rossi si sta meritando il rinnovo sul campo. Il ds? Io sono convinto che già ci sia, e che stia già lavorando per la Roma. Qualcuno che ancora non possono annunciare…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Sposo le parole pronunciate da Pellegrini a fine partita: De Rossi rimarrà qui per tanti anni. Perchè poi alla fine ti guardi intorno e a parte qualche top manager, se devi scendere dal livello di Klopp, non ci sono allenatori migliori di De Rossi, non c’è nessun genio in giro. De Rossi ha avuto un impatto migliore di quello che poteva aspettarsi il più grande ottimista… In una Roma dove è tutto vacante, sarebbe il primo mattoncino da mettere nella costruzione della nuova era… Ndicka? E’ tra categorie più forte Ibanez, ma sta cosa non si poteva dire…e infatti Ibanez sta in Arabia Saudita…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Meno male che è finita così altrimenti sarebbe stata l’ennesima rapina a mano armata, quel rigore su El Shaarawy era clamoroso… Ma vi rendete conto se passavano loro? Sarebbe stato un furto… La partita? Migliori in campo Pellegrini e Svilar, i meno positivi Lukaku e incredibilmente Zalewski…bravissimo sul rigore, ma sulla partita non è mai entrato. Speriamo che il gol gli dia la spinta per tornare quello che era. Su Pellegrini, noi abbiamo detto che era un giocatore molto tecnico, è sicuramente uno dei numeri uno della squadra, specie adesso che manca uno come Lukaku…Ancora non dura 90 minuti, ma accontentiamoci. Ndicka? La vittoria in coppa d’Africa gli ha dato ancora più sicurezza…Tanti criticano questa euforia, ma noi stiamo qua e la Roma sta diventando una squadra che in campo internazionale ci sta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ai rigori devi essere lucido più dell’avversario. Quel portiere lì (Svilar, ndr) mi ricordavo di averlo visto giocare in coppa con segnali alterni, ma si vede che ha personalità ed è la nota lieta della serata. La Roma ha giocato un buon primo tempo, e su Pellegrini va aperto un discorso perchè gioca bene un tempo e poi se ne va…A me Pellegrini è piaciuto tanto, ma le partite durano 90 minuti, o anche 120, e se lasci il campo poi la squadra ne risente. Ogni volta ce ne ha una…Paradossalmente della nuova Roma, Dybala e Luaku sono i due più in difficoltà. Io di gran gioco non ne ho visto, sei stato in partita fino al 120esimo e poi ai rigori hai avuto qualcosa in più. La Roma deve trovare continuità nel corso della partita, oltre ai suoi calciatori migliori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha vinto una partita difficilissima con un epilogo stupendo… I rigori vanno battuti, guarda caso l’unico che ha sbagliato è Lukaku, non è un caso. Lui e Dybala in questo momento sono un problema invece di essere il valore aggiunto. Dybala sappiamo che è il più forte, ma lo deve dimostrare e spesso si nasconde. Lukaku non so cosa abbia. Ma la Roma ieri ha giocato. E c’era un rigore clamoroso su El Shaarawy. Queste partite lasciano il segno, sono partite difficili. La Roma nel primo supplementare sembrava cotta, poi ha giocato meglio e ha vinto ai rigori per una festa incredibile, perchè l’Olimpico ancora una volta è stato straordinario…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Altro risultato positivo di De Rossi. La Roma tra andata e ritorno meritava di vincere prima, e invece nel finale ha rischiato di perdere perchè era sulle gambe. De Rossi però ha ritardato troppo i cambi ieri. Svilar è stato un tocco magico dell’allenatore, lo ha imposto lui e ieri è stato determinante. La Roma però a un certo punto era troppo sulle gambe: Dybala non correva più, Spinazzola idem…. quando sono entrati Angelino, Baldanzi e Zalewski la squadra ha ripreso freschezza e poteva vincerla. Io penso che De Rossi poteva cambiare prima, ma forse aspettava il colpo dei suoi campioni…”

