Ranking Uefa, la Roma scavalca il Manchester United e sale al nono posto. L’Italia allunga sull’Inghilterra e sogna la quinta in Champions

NOTIZIE AS ROMA – Altro passo in avanti della Roma nel ranking Uefa dopo la vittoria sul Feyenoord di ieri sera che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di una competizione europea per il decimo anno consecutivo.

La crescita costante del club giallorosso in campo internazionale è testimoniata dalla classifica stilata dopo l’ultimo turno di coppe: la Roma sale al nono posto scavalcando il blasonato Manchester United.

Gli uomini di De Rossi adesso puntano il Chelsea, che come i Red Devils non giocheranno partite internazionali questa stagione. Un grande risultato se si pensa che 10 anni fa i giallorossi occupavano la 55esima posizione. Questa la classifica aggiornata:

1. Manchester City

2 . Bayern Monaco

3. Real Madrid

4. Paris Saint-Germain

5. Liverpool

6. Inter

7. Lipsia

8. Chelsea

9. Roma

10. Manchester United

Buone notizie anche per quanto riguarda la possibilità di avere 5 squadre nella prossima Champions: l’Italia consolida il primo posto del ranking Uefa con un punteggio complessivo di 15751, allungando anche il divario rispetto all’Inghilterra che resta al terzo posto. Le due federazioni sono separate da 1696 punti. Al secondo posto c’è la Germania che presenta uno score di 14500. A completare la top five sono Francia (13250) e Spagna (13187).

