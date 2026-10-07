LO SGARBO | Pedro annuncia il ritiro, ma nel video d’addio “dimentica” la Roma

Pedro Rodríguez dice basta. A 39 anni l’attaccante spagnolo ha annunciato attraverso i propri profili social il ritiro dal calcio giocato, chiudendo una carriera lunghissima e ricchissima di trofei, vissuta tra Spagna, Inghilterra e Italia.
Nel video con cui ha ripercorso le tappe più importanti della propria storia calcistica, Pedro ha ricordato i grandi successi con il Barcellona e con la Nazionale spagnola, l’esperienza al Chelsea e l’ultima lunga avventura con la Lazio. C’è però un’assenza che a Roma non è passata inosservata: nessun riferimento alla stagione trascorsa in giallorosso.
Pedro arrivò alla Roma nell’estate del 2020 e rimase nella Capitale per una sola annata. Con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa finì fuori dal nuovo progetto tecnico e, nell’estate successiva, attraversò la città per trasferirsi alla Lazio, dove avrebbe poi trascorso cinque stagioni.
Nel racconto conclusivo della sua carriera, dunque, lo spagnolo ha scelto di soffermarsi sulle esperienze che hanno maggiormente segnato il suo percorso, lasciando completamente fuori la parentesi romanista. Un’omissione destinata inevitabilmente a far discutere i tifosi giallorossi, soprattutto considerando che quella alla Roma resta comunque una delle tappe della sua carriera professionistica.
Si chiude così la storia calcistica di uno dei giocatori spagnoli più vincenti della sua generazione: campione del mondo e d’Europa con la Spagna, protagonista del grande Barcellona e vincente anche al Chelsea. Nel suo ultimo saluto, però, la Roma non ha trovato spazio.
Redazione GR.net
Sempre avuto la faccia da sorcio questo.
Semplicemente un grande giocatore ma un piccolo uomo !
Pedro chi? SFR 💛❤️💛❤️
Ci ha fato un favore! Essere accostati a personaggi di tal guisa non è affatto edificante
Piccolo uomo.
E non mi riferisco all’altezza.
Vabbè ragazzi, ma che c***o ce ne frega! No?
Ci strapperemo i capelli noi Romanisti per non essere stati citati dalle ex laziale… Il miglior onore che poteva farci non accostare il suo nome alla Roma
Ma un giorno in cui non ci sia qualcuno che rompe le palle a noi direttamente o indirettamente si può avere? Chiedo per un amico.
ma guardate che ve sbajate. pedro alla Roma non c’ha mai giocato.
meglio !!! ti ringrazio!!! xche rivederti con la nostra maglia mi da il vomito!!!!!
Sinceramente nn frega a nessuno che nn abbia ricordato la Roma
però gli ricordo io una cosa carina e utile
Gol al Derby 😁
ce ne faremo una ragione…
meglio così ha fatto solo la comparsa se dimostrato un laziale fino in fondo sempre sempre sempre forza Roma,!
Se lo è “dimenticato” lui e dovremmo ricordarlo noi che ha indossato la nostra maglia???
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.