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LO SGARBO | Pedro annuncia il ritiro, ma nel video d’addio “dimentica” la Roma

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Pedro Rodríguez dice basta. A 39 anni l’attaccante spagnolo ha annunciato attraverso i propri profili social il ritiro dal calcio giocato, chiudendo una carriera lunghissima e ricchissima di trofei, vissuta tra Spagna, Inghilterra e Italia.

Nel video con cui ha ripercorso le tappe più importanti della propria storia calcistica, Pedro ha ricordato i grandi successi con il Barcellona e con la Nazionale spagnola, l’esperienza al Chelsea e l’ultima lunga avventura con la Lazio. C’è però un’assenza che a Roma non è passata inosservata: nessun riferimento alla stagione trascorsa in giallorosso.

Pedro arrivò alla Roma nell’estate del 2020 e rimase nella Capitale per una sola annata. Con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa finì fuori dal nuovo progetto tecnico e, nell’estate successiva, attraversò la città per trasferirsi alla Lazio, dove avrebbe poi trascorso cinque stagioni.

Nel racconto conclusivo della sua carriera, dunque, lo spagnolo ha scelto di soffermarsi sulle esperienze che hanno maggiormente segnato il suo percorso, lasciando completamente fuori la parentesi romanista. Un’omissione destinata inevitabilmente a far discutere i tifosi giallorossi, soprattutto considerando che quella alla Roma resta comunque una delle tappe della sua carriera professionistica.

Si chiude così la storia calcistica di uno dei giocatori spagnoli più vincenti della sua generazione: campione del mondo e d’Europa con la Spagna, protagonista del grande Barcellona e vincente anche al Chelsea. Nel suo ultimo saluto, però, la Roma non ha trovato spazio.
Redazione GR.net 

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14 Commenti

  7. Ci strapperemo i capelli noi Romanisti per non essere stati citati dalle ex laziale… Il miglior onore che poteva farci non accostare il suo nome alla Roma

  8. Ma un giorno in cui non ci sia qualcuno che rompe le palle a noi direttamente o indirettamente si può avere? Chiedo per un amico.

  11. Sinceramente nn frega a nessuno che nn abbia ricordato la Roma
    però gli ricordo io una cosa carina e utile
    Gol al Derby 😁

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