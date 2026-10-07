CALCIOMERCATO | Roma, occhi su Doumbia dopo l’esordio con l’Italia: clausola da 80 milioni

La prestazione contro la Turchia avrebbe riacceso l’interesse della Roma per Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003 dello Sporting CP, già accostato ai giallorossi in passato, domenica ha giocato per la prima volta da titolare con l’Italia di Roberto Mancini nel successo per 3-1.

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, Roma e Juventus sarebbero rimaste particolarmente impressionate dalla prova del giovane centrocampista. Un’indiscrezione che riporta dunque il nome di Doumbia nell’orbita di Trigoria dopo i sondaggi emersi già durante il mercato estivo.

Il centrocampista italiano si è trasferito dal Venezia allo Sporting lo scorso giugno e il club portoghese lo ha blindato con un contratto fino al 2031. Soprattutto, nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, cifra confermata ufficialmente dallo stesso Sporting al momento dell’acquisto.

Questo non significa necessariamente che gli 80 milioni rappresentino il prezzo richiesto per un’eventuale trattativa, ma testimonia quanto il club di Lisbona punti sul giocatore e quanto possa essere complicato pensare a una sua partenza nel breve periodo. Per ora, dunque, si parla soprattutto di interesse e monitoraggio.

Doumbia, 22 anni, ha comunque sfruttato nel migliore dei modi la vetrina della Nazionale. Contro la Turchia è rimasto in campo per tutta la partita ed è stato protagonista di una prova convincente, partecipando anche alle azioni che hanno portato al primo e al terzo gol azzurro. Una prestazione che avrebbe ulteriormente acceso i riflettori italiani su un profilo che la Roma conosce già.

FONTI: Ekrem Konur, Sporting CP