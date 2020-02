Lo spettro dentro Trigoria: carichi di lavoro troppo leggeri dopo Natale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è uno spettro che gira dentro Trigoria ed è quello della condizione fisica. Anche Fonseca, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è entrato nel mirino delle critiche, anche se l’allenatore ha scelto di puntare il dito sul problema mentale, piuttosto che della forma.

In Serie A si giocano due campionati: quella prima della sosta e quello che comincia subito dopo e la Roma non sta rispettando la tabella Champions. Non è un caso che le 5 sconfitte in 7 partite di campionato abbiano evidenziato un malessere profondo che la vittoria contro il Gent ha soltanto alleviato.

Quello di una preparazione insufficiente è un ritornello già sentito e non è un caso che, quando arriva un nuovo allenatore dica: “Ho trovato una squadra in crisi dal punto di vista fisico“. La Roma, però, è sesta per chilometri percorsi, ma non basta. Ci sono anche 3 giocatori nei primi 21 posti per chilometri percorso: il primo è Pellegrini, ottavo. L’Inter ne ha 4, la Juve uno e la Lazio nessuno.

A Trigoria si comincia a parlare di carichi di lavoro troppo blandi nel periodo post-natalizio che qualcuno ha giudicato troppo lungo. Con Fonseca, infatti, le doppie sedute non sono frequenti, ma l’allenatore potrebbe avere un alibi non banale, quello degli infortuni.

Fonte: Gazzetta dello Sport