Lo spogliatoio ribolle: duro confronto al termine di Bodo-Roma, Pellegrini e Abraham i più nervosi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Momento difficile per la Roma, tanto che sul quotidiano “Il Tempo” (A. Austini), si parla già di crisi e di squadra spaccata.

Al termine della partita di Bodo, nello spogliatoio è andato in scena un duro confronto tra i giocatori, racconta il giornale. Il primo a prendere la parole però è stato Mourinho, definito “nervoso e scontento” di quanto sta accadendo nella Roma.

L’allenatore ha rimproverato la squadra alzando i toni (“Tra di voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B”, il virgolettato riportato oggi dal Corriere dello Sport), quindi è toccato ai giocatori confrontarsi, rimasti per 20 minuti da soli dentro lo spogliatoio. I toni sono stati accesi su quanto accaduto in campo.

Un segnale di vita dopo una figuraccia storica, conclusa con le scuse ai 400 tifosi inferociti sugli spalti, che ha creato tensioni tra i giocatori. Pellegrini, Mancini e Abraham, i tre nuovi leader insieme a Cristante e al più silenzioso Mkhitaryan, sono segnalati come i più nervosi.

Ora si attendono risposte concrete sul campo: domenica arriva il Napoli dell’ex Spalletti. Gli azzurri volano, e per la Roma può essere l’occasione giusta per risollevare la testa e mettersi questa prima crisi stagionale alle spalle.