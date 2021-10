Roma, rimpianto Anguissa. E a gennaio Villar e Diawara rischiano di finire fuori rosa

AS ROMA NEWS – C’è un rimpianto dentro la Roma che risponde al nome di Zambo Anguissà. Il centrocampista ex Fulham era stato proposto ai giallorossi la scorsa estate, quando Mou chiedeva a gran voce un mediano per la sua squadra.

Oggi Il Messaggero (S. Carina) svela il retroscena su questa trattativa: Tiago Pinto avrebbe voluto regalare a Mou il centrocampista camerunense, ma anche per questo tipo di operazione (che il Napoli ha poi chiuso per 400 mila euro) il gm ha ricevuto uno stop dalla proprietà.

Prima di un’entrata c’era bisogno che partisse uno tra Villar e Diawara. Non essendosi sbloccata nessuna cessione, il guineano, secondo il gm, poteva sopperire alla lacuna numerica. Di avviso diverso lo Special One: l’impiego che (non) ne sta facendo, ne è la dimostrazione.

E anche a gennaio il rischio resta questo, riferisce oggi Il Tempo (A. Austini): senza cessioni, sarà impossibile fare spazio in rosa a nuovi acquisti. Diawara non ha alcuna intenzione di andarsene, qualche possibilità in più per Villar.

E stando a quanto scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza), non è da escludere che i due centrocampisti, qualora rifiutassero di nuovo l’ipotesi cessione, possano andare a fare compagnia a Fazio e Santon, e finire tra i fuori rosa.