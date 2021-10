Mou e la “leadership conflittuale”. Ecco perchè ha scelto di attaccare mezza squadra

AS ROMA NEWS – Sono in tanti a chiedersi come mai Josè Mourinho abbia deciso di rilasciare certe dichiarazioni dopo la disfatta di Bodo.

Oggi il quotidiano “La Repubblica” (M. Pinci), propone una chiave di lettura sulla scelta comunicativa dello Special One. Apparentemente, il suo è sembrato un tentativo di trovare un colpevole liberandosi della responsabilità della figuraccia. Chi lo conosce, però, pensa a una strategia diversa.

“Leadership conflittuale” la chiamano: è la sua ricerca di ostilità col gruppo per suscitare una reazione, che stimola chi ha la forza di reagire e demolisce senza appello chi quella forza non ce l’ha. Funzionava con gente come Cambiasso, Stankovic, Maicon e Zanetti, certo non ha funzionato al Tottenham.

Alla Roma Mourinho ha trovato entusiasmo, ma non ha avuto tutto quello che ha chiesto. Ha avuto molto, però. Il potente Abraham per 40 milioni, portiere 33enne Rui Patricio per 11 e una proprietà che ha esteso ieri l’aumento di capitale da 210 a 460 milioni, esponendosi a un esborso mostruoso.