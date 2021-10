Mourinho-Friedkin, confronto telefonico. Chiesti rinforzi: Pedersen e Zakaria a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Confronto telefonico, che su Il Messaggero viene definito come uno “sfogo”, tra Josè Mourinho e i Friedkin. Un colloquio nel corso del quale la proprietà ha espresso il suo malumore per le dichiarazioni pubbliche del tecnico dopo il Bodo.

Ma si sa, Mourinho è questo: prendere o lasciare. Lui è un allenatore abituato a lavorare con un certo tipo di rosa. I Friedkin lo sanno, e nessuno dentro la Roma ha il minimo dubbio sulla scelta fatta in estate, scrive oggi Il Tempo.

Sarà dunque decisivo il mercato di gennaio: lo Special One chiede almeno due rinforzi, un terzino destro che possa anche giocare centrale, e un mediano di spessore e fisico.

Stando a quanto scrive La Repubblica, già individuati i possibili obiettivi: per il centrocampo resta caldissimo il nome di Denis Zakaria, che però ha diversi pretendenti. Per la destra invece piace molto Marcus Pedersen, terzino danese del Feyenord classe 2000 che può giocare anche in mezzo.