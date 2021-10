Roma, difesa e centrocampo ridotti all’osso. Senza rinforzi la Champions è un miraggio

AS ROMA NEWS – Inutile continuare a girarci intorno: o a Mourinho gli si regaleranno almeno due, se non tre, rinforzi a gennaio oppure difficilmente riuscirà a centrare l’obiettivo Champions fissato per quest’anno.

Impossibile pensare che il tecnico possa arrivare tre le prime quattro potendo contare solo su 12-13 giocatori: le uniche riserve considerate all’altezza da Mou, fra l’altro, sono tutte in attacco. Ma come si può credere di arrivare fino a giugno senza avere ricambi in difesa e a centrocampo?

Già, perchè si parla tanto della mediana, ma anche la difesa avrebbe bisogno di un pesantissimo restyling. Con Smalling più dentro che fuori l’infermeria, la Roma al momento può contare solo su Mancini e Ibanez, una coppia non esattamente da sogno, con Kumbulla che non viene considerato all’altezza dal tecnico portoghese.

Per non parlare delle corsie esterne: Karsdorp e Vina possono essere considerati dei buoni rimpiazzi, e invece nella Roma devono per forza interpretare la parte dei titolarissimi. Reynolds e Calafiori si sono dimostrati fin troppo acerbi per essere dei ricambi all’altezza.

Insomma, per dare un minimo di profondità alla rosa servirebbero tre rinforzi nel calciomercato invernale: un difensore centrale, un terzino destro, e un centrocampista. Compito difficilissimo per Pinto, considerato che quello di gennaio viene vissuto dai ds come un mercato di pura riparazione, essendo molto complicato chiudere affari a stagione in corso.

Resta ancora da chiarire qual è il progetto che hanno condiviso Mourinho, Pinto e i Friedkin a inizio stagione. Se si puntava a valorizzare i giovani in rosa, forse la scelta dello Special One non era la più azzeccata. Se invece il piano della nuova proprietà era quello di costruire una squadra vincente nel corso di due o tre anni, allora puntare su Mou aveva un senso. Ma sarà necessario cominciare a comprare i calciatori di cui ha bisogno, altrimenti il progetto rischia di mostrare già le prime crepe.

Giallorossi.net – A. Fiorini