Lo zio italiano di Abraham: “E’ forte di testa, forse deve mettere su qualche chilo…”

NOTIZIE AS ROMA – Federico Ceccorulli, zio del centravanti della Roma Tammy Abraham, ha rilasciato questa mattina alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Ecco le sue parole.

“Lui ha una grande testa, esattamente quella che non avevo io. Lui ha alla spalle una famiglia fantastica, unita, che ti insegna i giusti valori. Tammy è un ragazzo sano di testa. Le sue doti migliori? Il dribbling e il colpo di testa, ma forse deve mettere su un po’ di chili.

Lui non parla italiano, io l’inglese lo mastico poco. Ma c’è mia moglie che ci aiuta e comunque quando ci vediamo troviamo sempre il modo di intenderci. Anche il fratello più piccolo di Tammy è molto bravo, attaccante anche lui. Vederlo in Italia un po’ mi ha sorpreso, non mi sorprendono invece i 40 milioni spesi per prenderlo.

Di consigli, però, Tammy non ne ha bisogno, ma gli dico di pensare solo al calcio e a nient’altro. E se succederà, vedrete che presto tornerà ad essere protagonista anche con l’Inghilterra”.

Fonte: Gazzetta dello Sport