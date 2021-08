Ecco i fedelissimi di Mou: lo Special One punta su di loro per cementare il gruppo

AS ROMA NOTIZIE – Sono sei i “fedelissimi” di Mourinho che, secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), lo Special One vuole utilizzare per cementare al meglio la squadra.

Domani la Roma tornerà in campo per affrontare il Trabzonspor nella gara di ritorno del playoff di Conference League, e il tecnico portoghese sembra intenzionato a confermare molto giocatori scesi in campo nelle prime partite.

Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Cristante e Vina, sono stati impiegati infatti per tutti i minuti disputati fino a questo momento e Mourinho potrebbe scegliere di puntare ancora su di loro in vista della gara di domani sera.

Lo Special One spera ancora che possa arrivare un colpo dal mercato, ma intanto ha già scelto sei giocatori che dovranno essere i suoi fedelissimi.

Fonte: Corriere della Sera