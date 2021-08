Zakaria o Loftus-Cheek, Pinto non molla. E Santon può essere reintegrato in prima squadra

AS ROMA NEWS – Meno di una settimana alla fine del mercato estivo. Siamo arrivati dunque al rush finale, con Tiago Pinto che si sta letteralmente scontrando contro la difficoltà (o forse dovremmo dire l’impossibilità) di piazzare alcuni esuberi.

Senza il buonsenso di tutti, sarà impensabile per la Roma poter tornare sul mercato per regalare a Mourinho quel rinforzo a centrocampo che lo Special One aveva individuato a inizio mercato come una delle priorità, salvo poi rivedere i suoi piani dopo l’infortunio di Spinazzola e la partenza di Dzeko.

Inoltre Mou a centrocampo può ancora contare su un nutrito numero di giocatori: oltre ai titolari Cristante e Veretout, il mister ha a disposizione Villar, Diawara, Darboe, Bove e all’occorrenza anche lo stesso Pellegrini. Per questo Pinto dovrà cercare di piazzare uno di questi, oltre a Steven Nzonzi, per poter tornare sul mercato.

Il tempo stringe, e gli esuberi rimasti in rosa non ne vogliono sapere di rinunciare a un solo euro di stipendio previsto per contratto, e in certi casi accampano anche richieste fuori dal mondo. Un ostruzionismo che sta rendendo la vita molto difficile a Tiago Pinto.

Il gm spera di che qualcosa si sblocchi nelle prossime ore e continua a sondare la pista che porta a Denis Zakaria, ma tiene i canali aperti anche con il Chelsea per Loftus-Cheek e con il Porto per Sergio Oliveira, due affari che la Roma potrebbe imbastire proprio sul finale del mercato in prestito con diritto di riscatto qualora dovessero materializzarsi le condizioni.

Nel frattempo però comincia a circolare la voce che un esubero possa essere reintegrato in prima squadra qualora non fosse sistemato altrove: si tratta di Davide Santon, 30 anni, terzino che può giocare sia a destra che a sinistra. Mourinho lo conosce bene. E chissà che alla fine non decida di dargli una chance, considerate le difficoltà di Reynolds ad adattarsi al nostro calcio.

