L’Olimpico torna a infuocarsi: contro l’Atalanta oltre i 60mila e addio contestazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Effetto Ranieri all’Olimpico in occasione di Roma-Atalanta, gara di campionato che si giocherà domani sera. La partita di lunedì non aiuta, ma lo stadio sarà comunque pieno: al momento sono 54mila i biglietti venduti tra abbonati e tagliandi staccati, ma entro domani ci si aspetta di superare quota 60mila presenze.

Il match contro i bergamaschi era già incluso nell’offerta da 4 partite (oltre alle sfide contro Lecce, Braga e Sampdoria), ma come se non bastasse la società ha offerto a chi ha già acquistato un biglietto per Roma-Lecce il 50% di sconto per un posto in Tribuna Tevere Top Nord per domani sera.

Il pareggio strappato con coraggio e caparbietà dalla squadra a Londra ha contribuito a riavvicinare i tifosi ai propri giocatori. L’appello di Ranieri a non fischiare i calciatori durante la partita dovrebbe essere accolto dallo stadio, che dunque tornerà a sostenere col consueto calore i calciatori.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo

