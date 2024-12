Cassano: “Nella Roma deve giocare Paredes e non Cristante. Pellegrini non ha gli attributi, Dybala è da fare fuori”

AS ROMA NOTIZIE – Durante una puntata del podcast “Viva el futbol”, Antonio Cassano ha manifestato il suo apprezzamento sulla prestazione della Roma contro il Tottenham ma ha sparato bordate all’indirizzo di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante giallorosso.

“Mi è piaciuta la Roma nel secondo tempo. Avevo già detto che Paredes deve giocare ed è stato tra i migliori. Non deve scendere in campo Cristante. Pellegrini fa fatica e non ha le palle per affrontare un momento di grande difficoltà. Dybala è uscito ed è entrato Soulé che ha fatto una buona partita.

Il secondo tempo di Londra è stata la partita più bella della Roma. In questo momento deve fare a meno di Cristante, Pellegrini e Dybala. Paulo non ha passo e non ce la fa più, ha sempre problemi fisici. Prende 8 milioni ed è da far fuori”.

