Calciomercato Roma, Raspadori: “Sono molto ambizioso, vorrei trovare più spazio e continuità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giacomo Raspadori rompe il silenzio e parla del suo futuro. Il classe 2000 del Napoli si è raccontato a Vivo Azzurro TV e ha ammesso di voler cercare più spazio. L’ex Sassuolo potrebbe infatti non aver chiuso la porta ad un possibile addio.

“A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi, in questo momento di carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità. Di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio”.

Giacomo Raspadori è un attaccante che può giocare sia da prima che da seconda punta, e può svariare su tutto il fronte d’attacco. Esploso al Sassuolo è poi passato al Napoli nell’estate del 2022, dove ha collezionato 68 presenze e 7 gol, partendo spesso come riserva. Il giocatore è nel mirino della Roma, ma anche di Juventus e Fiorentina.

