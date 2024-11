ULTIME DA TRIGORIA – Shomurodov torna in gruppo, ok Dybala e Saelemaekers, out Hermoso

AS ROMA NEWS – Ultimo allenamento prima della rifinitura di domani per la Roma, che questo pomeriggio a Trigoria è scesa in campo per preparare la sfida di lunedì sera contro l’Atalanta.

Regolarmente in gruppo Paulo Dybala, che se non avvertirà altri fastidi giocherà titolare contro i bergamaschi. Ok anche Saelemaekers, che si candida per una maglia nell’undici anti-Atalanta. Si è tornato ad allenare con i compagni anche Eldor Shomurodov, che ha recuperato dall’infortunio muscolare accusato in nazionale.

L’unico indisponibile resta Mario Hermoso, atteso in gruppo la prossima settimana. Domani ultima seduta, poi mister Ranieri deciderà la formazione che partirà dall’inizio per affrontare la squadra di Gasperini. Molto probabile la conferma della difesa a tre con Hummels ancora titolare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!