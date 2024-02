Losi, il figlio Roberto: “De Rossi si è scusato per non essere venuto al funerale, era in imbarazzo”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo i funerali di Giacomo Losi di ieri, ai quali era presente delegazione U18 ma non membri di dirigenza, prima squadra o allenatore, il figlio Roberto ha ricevuto un messaggio di scuse da parte di Daniele De Rossi.

“Daniele mi ha scritto per trasmettermi tutto il suo imbarazzo per la sua assenza. Ma per quanto possa sembrare strano c’è stato evidentemente un deficit di comunicazione all’interno della Roma per cui non era stato avvisato del giorno, del luogo e dell’orario delle esequie. Ma lui si sente comunque molto dispiaciuto per non essersi informato direttamente“. le parole del figlio di Losi.

“Ho trovato le sue scuse sincere, era davvero dispiaciuto. So che rapporto aveva con papà e quanto fossero legati. Avevano un grande rapporto e questo episodio non sposta niente. Anzi, ci siamo ripromessi di incontrarci presto.

Quanto al resto io non faccio nessuna polemica, è venuto chi poteva e chi se lo sentiva. E come avete scritto voi, papà avrebbe scrollato le spalle e si sarebbe fatto una risata. Per me la questione è chiusa e finisce qui. Piuttosto ne approfitto per ringraziare ancora tutti quelli che hanno partecipato al nostro dolore. Grazie a nome di tutta la famiglia”.