Lotito: “I tifosi della Roma mi amano perchè vorrebbero un presidente più presente”

AS ROMA NEWS – Claudio Lotito sarà ospite questa sera del programma “Fin che la barca va”, condotto da Piero Chiambretti. Il presidente della Lazio, noto per le sue dichiarazioni spesso sopra le righe, ha toccato vari temi nel corso dell’intervista, parlando non solo della sua squadra ma anche della Roma e dei tifosi giallorossi.

Con il suo solito tono provocatorio, Lotito ha lanciato una frecciata ai rivali cittadini: “Io non vendo sogni, ma solide realtà. I romanisti mi amano perché vorrebbero un presidente più presente”. Un’affermazione fatta non per caso, ma considerando le critiche che una parte della tifoseria romanista ha rivolto alla gestione della società da parte dei Friedkin, accusati di essere troppo distanti dalla squadra e dalla città.