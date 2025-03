Club europei con i monte ingaggi più alti del 2024: svetta il PSG, Roma diciottesima davanti all’Everton

NOTIZIE AS ROMA – La Roma prosegue la sua strategia di riduzione del monte ingaggi, avviata già dalla scorsa estate. La politica del club è chiara: investire su giocatori giovani e funzionali alla squadra, privilegiando spese maggiori per i cartellini piuttosto che per gli stipendi.

Intanto, Transfermarkt Italia ha pubblicato la classifica dei 20 club europei con i salari più alti del 2024. In vetta c’è il PSG con 658 milioni di euro, seguito da Manchester City (554 milioni) e Real Madrid (505 milioni). Tra le squadre di Serie A, la Juventus è tredicesima con 264 milioni, l’Inter quindicesima con 232 milioni, la Roma diciottesima con 202 milioni e il Milan ventesimo con 189 milioni. Nella TOP 20 compare anche l’Everton, altro club dei Friedkin, al diciannovesimo posto con 195 milioni.