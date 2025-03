AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 18 marzo 2025.

ORE 9:00 – GASPERINI PIACE ALLA ROMA E NON SOLO – La Roma non ha ancora deciso chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Tra i candidati c’è sicuramente Gian Piero Gasperini, che a fine anno lascerà l’Atalanta. Sul tecnico, però, ci sono anche altri club, tra cui la Juventus in Italia. All’estero, invece, piace a Monaco e Benfica. (Tuttosport)

ORE 8:35 – CELIK PUNTA IL LECCE – Persi Dybala e Rensch, ora mister Claudio Ranieri spera di riavere a disposizione Zeki Celik in tempo per essere convocato per la trasferta di Lecce: il turco, fermo ai box per una lesione muscolare, dovrebbe recuperare per la gara del prossimo 29 marzo. (Corriere dello Sport)

ORE 8:20 – VOELLER: “ITALIA-GERMANIA? PREFERIVO ROMA” – “Sono contento di tornare in Italia, come no? Anche a Milano. Ho sperato un po’che la partita fosse a Roma, però… non so da quanto tempo non andavo a San Siro. Ho sempre dei grandi ricordi“. Lo ha dichiarato Rudi Voeller alla Gazzetta dello Sport, intervistato su Italia-Germania di Nations League.

IN AGGIORNAMENTO…