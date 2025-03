RANIERI: “Dybala assenza pesante, la squadra deve compattarsi ancora di più. Adesso arriva il bello e il difficile…”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri ha ricevuto il prestigioso Premio Maestrelli, giunto alla quarantesima edizione, e ha colto l’occasione per parlare della sua Roma e del momento che sta vivendo la squadra. Il tecnico giallorosso ha ritirato il riconoscimento presso la location Le Panteraie di Montecatini Terme, rilasciando diverse dichiarazioni tra ricordi, ambizioni e riflessioni sul futuro.

IL RICORDO DI MAESTRELLI

Intervistato dopo la premiazione, Ranieri ha espresso grande stima per l’allenatore che ha fatto la storia della Lazio: “Maestrelli era una persona estremamente giusta, un tecnico che ha saputo amalgamare i suoi campioni. La Lazio ha vinto grazie ai talenti che aveva, ma soprattutto grazie all’uomo che è riuscito a compattarli. È la terza volta che vinco questo premio e mi fa molto piacere, perché parliamo di un personaggio unico nella storia del calcio italiano. Era veramente un signore.”

TRA PRESENTE E FUTURO: “DOBBIAMO CONTINUARE CON LEGGEREZZA”

Il tecnico ha poi parlato del percorso della sua Roma e della corsa alla Champions League, obiettivo che solo pochi mesi fa sembrava impensabile: “Non posso dire di essere stupito, perché sono sempre positivo nel lavoro e nel gruppo di giocatori che ho a disposizione. Ho trovato una squadra forte, ma che aveva perso autostima. Il mio compito è stato quello di ricompattarla e dare ai ragazzi ciò che meritavano. Adesso, però, viene il bello e il difficile. Dobbiamo continuare con la leggerezza che ci ha contraddistinto e con quella voglia che ha fatto innamorare i tifosi.”

“DYBALA OUT? DOBBIAMO FARE ANCORA DI PIÙ”

Ranieri si è soffermato anche sull’assenza di Paulo Dybala, che sarà costretto a uno stop di almeno un mese: “Speriamo che la squadra si compatti ancora di più, perché senza un campione del genere dobbiamo fare qualcosa di più. È un’assenza pesante, ma dobbiamo sopperire con il gioco di squadra e la determinazione.”

DOVBYK E IL SOSTEGNO DEL GRUPPO

Un segnale importante è arrivato da Artem Dovbyk, che ha risposto sul campo alle critiche con una prestazione convincente: “Mi ha fatto piacere vedere il pubblico e i suoi compagni di squadra correre ad abbracciarlo dopo il gol. Lui è un ragazzo molto timido, che ha bisogno di comprensione e affetto da parte di tutti noi. Sta lavorando duro e i risultati si vedono.”

L’INTER RESTA LA FAVORITA?

Infine, uno sguardo alla lotta per il titolo, con Ranieri che non si sbilancia: “L’Inter era la favorita all’inizio e resta la squadra più attrezzata. Ma ora ci sono ancora 27 punti in palio per tutti. Che vinca il migliore!”. Infine sul suo pensionamento da tecnico: “E’ cosa giusta”.