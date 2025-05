Lotito: “Incredibile che la Roma si sia fatta sfuggire un campione come Pedro”

Autore di una stagione strabiliante, addirittura come miglior marcatore subentrante dei top 5 campionati europei, Pedro alla soglia dei 39 anni sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza alla Lazio.

L’attaccante spagnolo potrebbe rinnovare per un’altra stagione con i biancocelesti, andando a concludere un quinquennio in maglia laziale. Questa almeno è la volontà anche della Lazio e di Lotito che in queste ore ha dichiarato a Il Messaggero: ”Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione come Pedro. Rinnovo? Sarà lui a decidere se continuare a giocare o meno”.