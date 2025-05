“ON AIR!” – FERRAZZA: “Le voci su Klopp? Colpa della Roma, deve dirci chi è l’allenatore”, CASANO: “Spero sia già stato scelto, altrimenti sono dei dilettanti”, NARDO: “Tutti brancolano nel buio, da qui nascono le suggestioni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’articolo de La Stampa su Klopp alla Roma? Bisognerebbe fare una riflessione su quello che è diventato questo mestiere, sul fatto del clickbait… Ma tra un mese chi si ricorderà di Enrico Testa e di quello che aveva scritto su La Stampa? Il problema lo creano a noi: mettiti un po’ ora a fare trasmissione con la gente che pensa che Klopp sarà il prossimo allenatore della Roma…E tutto per un video che due ubriaconi hanno interpretato come un messaggio criptico… Il punto non è Klopp o non Klopp, ma l’incultura della notizia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Klopp? Certo che ci spero, ma avendo visto com’è nata la genesi di tutta questa roba, mi tengo qualche dubbio…Mi immagino Klopp che si siede con Friedkin e gli dice: “O mi prendete Lucca e Atta, oppure non vengo…“. Certi giornalisti sono costretti a fare certe cose per generare hype e clickbaiting…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La speranza è che l’allenatore sia già stato scelto, e non che si stia aspettando l’effetto domino che porti a strascico il personaggio più adeguato al livello attuale. Se Conte va alla Juve, Sarri al Milan e Allegri al Napoli..io mi auguro che la Roma lo ha scelto già, per non ritenerli dei dilettanti allo sbaraglio, perchè sono sette mesi che sai di dover cambiare allenatore, e avevi un vantaggio da sfruttare…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ranieri sa perfettamente che in una situazione così complicata, devi affidarti a un allenatore che abbia personalità. In alternativa a Pioli e Allegri, c’era Mancini, o un giovane come Italiano che ha dimostrato anche personalità…Io confido in Ranieri, non penso che la Roma arrivi alla scelta obbligata per mancanza di alternative…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Stampa dopo il Corriere della Sera è il giornale che ha più rilevanza in Italia. Il problema è che la notizia di Klopp è stata ripresa a cascata anche dall’Ansa o da giornali esteri come The Sun. Qua servono giornalisti che indagano…per anni i giornalisti ci hanno raccontato che Pallotta era miliardario, e non era vero niente…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma deve farsi sentire, bisogna smettere di giocare con i tifosi. Devono dire chi è l’allenatore. Basta. Oppure se non lo hanno ancora scelto, deve parlare Ranieri nelle vesti di dirigente. Devono parlare…La Roma è la prima colpevole, non parla, è in balia degli eventi. Per me devono dire: “Stiamo per annunciare l’allenatore. Non sarà Klopp o un big di quel tipo, ma un allenatore che riteniamo comunque importante per questo progetto“…devono parlare, è l’unico club che non parla, di cui non si sa niente…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La Roma non parla perchè non ha ancora un allenatore…Immaginatevi se ci fosse stato Sensi, se succedeva una cosa del genere ci sarebbe stata un’alzata di scudi contro la dirigenza. Ci hanno preso in giro…Nell’articolo c’era scritto che alle 22:57 era arrivato il sì di Klopp…ma dai…Ora sul sito de La Stampa è cancellato tutto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’articolo de La Stampa? Io l’ho detto ieri: non si può escludere nulla. Ma è la ricostruzione che mi sembra piuttosto fallace in alcuni punti. Klopp che chiede Palestra, Atta e Leoni…insomma, dai…La testata è importante, e per questo viene ripresa da giornali e siti web. Ognuno si prende le sue responsabilità…Se Klopp viene davvero alla Roma, non era un nome nella lista di Ranieri, ma è Friedkin che decide di fare un tentativo in prima persona. Nella lista di Ranieri ci sono nomi prendibili… Personalmente reputo il nome di Klopp più credibile di altri proprio per quelli che sono i movimenti dei Friedkin. Non ci dimentichiamo che Klopp prese un Liverpool che navigava tristemente a metà classifica, la Roma può rappresentare una sfida…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questo signore (Enrico Testa, ndr) ci mette nome e cognome su un articolo che parla molto chiaro, e sa benissimo che se quello che scrive non succederà diventerà per tutto l’ambiente, giornalistico e non, un cazzaro. Quantomeno è un atto di coraggio, tutti abbiamo preso quell’articolo con aria divertita anche per i nomi dei giocatori che ci sono dentro. Però La Stampa non è l’ultimo quotidiano al mondo… Se la Roma prende davvero Klopp, non è una cosa fatta in cinque minuti, ma è una situazione avviata da un po’, e non dall’altro ieri. Al di là dei punti di vista, per ora non si va al di là di una meravigliosa suggestione. Siamo al 20 di maggio, e nessuno ha la più pallida idea di chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Nessuno. Tutti brancolano nel buio, e questo porta a pensare che niente sia impossibile. E da qui nascono le suggestioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Klopp ha lavorate in piazze non proprio di primissima fascia, come Mainz, Dortmund e Liverpool, dove non si vinceva da tantissimo tempo… Roma sarebbe una sfida che può intrigare uno come Klopp. Potrebbe essere in astinenza da adrenalina. Io non ho nessuna informazione ulteriore sull’arrivo di Klopp, quello che potrebbe essere un argomento è che le sue quote sono scese notevolmente, e di solito i bookmakers si sbagliano poco. Da Trigoria smorzano molto questa voce, ma secondo me se davvero hanno preso Klopp non lo sa nessuno a Trigoria a parte Ranieri e Ghisolfi…”

Roberto Pruzzo (Tele Radio Stereo): “Possibilità della Roma di giocare la Champions League? Io mi preoccuperei delle percentuali di fare la Conference…Vedo delle squadre incredibili che parteciperanno alla prossima Conference: in Inghilterra il Brentford, in Spagna al momento c’è il Rayo Vallecano…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando avete vinto la Conference avete fatto le fanfare. Prima sembrava chissà che avete fatto, ora invece vi fa schifo…avete vinto una coppa che ora non volete manco giocare…ma dai su…”

