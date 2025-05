FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 20 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Celik nel mirino di Fulham e Besiktas

Zeki Celik potrebbe lasciare la Roma nel corso del prossimo mercato estivo: il terzino turco, schierato ultimamente da terzo difensore centrale, ha riacquistato un discreto valore grazie alla cura Ranieri. Su di lui, scrive oggi Il Messaggero, ci sono Fulham e Besiktas. La Roma punta a una buona plusvalenza.

Ore 8:20 – L’agronomo del Comune: “Il bosco c’è”

L’agronomo del Conanf incaricato dal Campidoglio per la ricognizione nell’area del nuovo stadio della Roma ha confermato la presenza di un bosco tra via dei Monti Tiburtini, via degli Arconi e via di Pietralata. Resta da vedere se l’identificazione e la protezione della “zona boschiva” influenzerà il progetto del club giallorosso. Lo scrive il Corriere della Sera.

IN AGGIORNAMENTO…