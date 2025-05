Ranieri, Ryan Friedkin in pressing per convincerlo a restare: altro “no” del tecnico

La Roma non sembra aver ancora individuato il prossimo allenatore, almeno stando alle informazioni in possesso di Radio Manà Manà Sport. Prima della partita contro il Milan, racconta il giornalista Stefano Petrucci, Ryan Friedkin ha provato a convincere Ranieri a restare per un altro anno in panchina.

Il tentativo del vice presidente del club giallorosso non sarebbe il primo da parte della famiglia Friedkin. Il tecnico però ha confermato il suo ‘no’ all’ipotesi di restare ancora come allenatore.

La Roma dunque non avrebbe ancora in mano il nome del prossimo allenatore nonostante la lista di Ranieri e Ghisolfi sia stata consegnata in mano ai Friedkin ormai diverse settimane fa.

Fonte: Radio Manà Manà Sport