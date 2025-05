Panchina Roma, spunta anche Espirito Santo: contattato l’allenatore del Nottingham Forest

Nuovo nome nel ventaglio dei possibili candidati alla panchina della Roma per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Relevo, tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa ci sarebbe anche Nuno Espirito Santo, attuale allenatore del Nottingham Forest.

Il tecnico portoghese ha guidato il club inglese a una stagione positiva in Premier League, al punto da attirare l’attenzione del club capitolino. La Roma, sempre secondo Relevo, avrebbe già mosso i primi passi concreti, avviando un contatto diretto con l’allenatore nelle ultime ore, mettendo sul tavolo un’offerta di contratto biennale. Il progetto prospettato prevederebbe la costruzione di una squadra competitiva fin da subito.

Tuttavia, l’eventuale approdo di Nuno a Trigoria non sarebbe affatto semplice. L’ex tecnico di Wolves e Tottenham ha ancora un anno di contratto con il Nottingham Forest, e per liberarlo sarà necessaria una trattativa con il club inglese.

Nonostante il buon rendimento in campo, il rapporto tra Nuno Espirito Santo e la proprietà del Nottingham non è stato sempre sereno. In particolare, ha fatto discutere un episodio avvenuto dopo un pareggio contro il Leicester: il patron Evangelos Marinakis era sceso negli spogliatoi per rimproverare pubblicamente l’allenatore, gesto che aveva suscitato polemiche e reazioni da parte di media e tifosi.

Va ricordato che proprio lo scorso marzo, Nuno è stato premiato come miglior allenatore della Premier League, riconoscimento che conferma l’ottimo lavoro svolto nella massima serie inglese.