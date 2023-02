Lotito: “Lascerò la Lazio a mio figlio, sarà in buone mani e non in quelle straniere che pensano solo al business”

ALTRE NOTIZIE – “La Lazio è in buone mani, mio figlio ha grande entusiasmo. Dalla mattina alla sera sta a Formello. Crescerà, arriverà anche lui ad avere totale autonomia”.

Sono le parole pronunciate da Claudio Lotito ospite di Radio Sei, nel corso di un ‘intervista in cui ribadisce di voler lasciare il club nelle mani di suo figlio: “È innamorato della Lazio, ci mette impegno e cuore. Ho detto a tutti che la Lazio la darò a mio figlio, da questo punto di vista sta in buone mani. Non sta in mani straniere che vedono solo il business. Abbiamo delle potenzialità che dobbiamo coltivare tramite i fatti”.

Sul progetto Lazio: “Noi stiamo cercando di allestire una squadra all’insegna del made in Italy. Rivendichiamo il ruolo dell’Italia a livello internazionale, peccato per il Mondiale saltato. L’organizzazione è fondamentale anche a livello delle persone, a volte le mele marce alterano gli equilibri ne basta anche una. Stiamo selezionando le persone e inserendo calciatori forti tecnicamente, ma anche dal punto di vista del valore morale e caratteriale. Abbiamo creato entusiasmo e adesso la Lazio è un punto d’arrivo e non di partenza”.

Sullo stadio: “Il Flaminio è uno stadio che in base alle norme di sicurezza attuale ha 16 mila spettatori. Per noi sarebbe inadeguato, serve uno stadio perlomeno da 45 mila spettatori. Li facciamo ogni partita. Il primo problema è la capienza, il secondo è la copertura. Non possiamo tornare agli anni ’60 in cui andavamo allo stadio con l’ombrello..”.

Fonte: Radio Sei